الأمم المتحدة تطالب إيران بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً

تواصل – واس:

دعا مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من تم اعتقاله تعسفياً ومحاكمته بسبب ممارسته لحقوق الإنسان الأساسية.

وحذرت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في إيران أسماء جاهانجير، من تدهور الحالة الصحية للعديد من سجناء الرأي في إيران؛ بعد قيامهم بإضراب طويل عن الطعام اعتراضاً على عدم قانونية احتجازهم.

وأدانت المسؤولة الأممية رفض السلطات الإيرانية نقل السجناء إلى المستشفيات لتلقي العلاج رغم خطورة حالتهم الصحية بما يعرضهم لخطر الموت.

وطالبت الحكومة الإيرانية باحترام التزاماتها القانونية الدولية، وتقديم العلاج للسجناء فوراً ودون قيد أو شرط.

وأعربت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في إيران أسماء جاهانجير، والمقرر الأممي المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، ورئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رولاند ادجوفي في بيان لهم عن القلق، إزاء مواصلة السلطات الإيرانية لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم على أساس تهم غامضة الصياغة، وإصدار الأحكام القاسية ضدهم دون محاكمات عادلة.

وذلك رغم توقيع الرئيس الإيراني حسن روحاني على ميثاق الحقوق المدنية للمواطن، الذي ينص على الحق في الحياة، والعلاج، والمحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير.