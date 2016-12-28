لجنة المخالفات الإعلامية تُلزم «العربية» بالاعتذار لـ«سلمان العودة»

تواصل – سامي الثبيتي :

علمت “ تواصل ” من مصادرها أن اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام، أصدرت حكمًا لصالح الدكتور سلمان العودة ضد موقع “ العربية. نت ” يلزم الموقع ببث اعتذار للعودة خلال موعد أقصاه ٧٢ ساعة من وجوب التنفيذ .

وأكدت المصادر أن اللجنة أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه “موقع العربية نت” بحذف المادة محل الدعوى ومرفقاتها المتعلقة بالمدعي من الموقع الإلكتروني.

وأضافت المصادر أن اللجنة ألزمت “موقع العربية نت” بنشر اعتذار للمدعي في نفس الصفحة والمكان الذي نشرت فيه محل الدعوى، ولمدة ٧٢ ساعة بالصيغة المرفقة بالقرار.

يشار إلى أن الدعوى جاءت بعد أن بث موقع “العربية نت” مقابلة لشخص اتهم فيها الدكتور سلمان العودة بالتغرير بالشباب للذهاب إلى مناطق الصراع قبل عامين من الآن.