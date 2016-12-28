«بلومبرج»: المملكة توظف شركة عالمية لإلغاء مشاريع بـ20 مليار دولار

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قالت شبكة “بلومبرج” الأمريكية: إن المملكة تعمل مع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” الاستشارية العالمية، ومقرها لندن، بشأن خطط تتعلق بإلغاء مشاريع بنحو 20 مليار دولار، في ظل سعي الرياض لتعزيز وضعها المالي.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط وظفت الشركة الاستشارية لمراجعة عقود حكومية بـ69 مليار دولار بهدف إلغاء ثلثها.

وأضافت: أن المشاريع التي تخضع للمراجعة تشمل عقوداً ممنوحة من قبل وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم، ويشمل دور الشركة أيضاً تقديم المشورة لتقليص تكاليف المشاريع أو خصخصتها.

وتحدثت عن أن ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يسعى لتقليص الإنفاق لتضييق عجز الميزانية الذي بلغ 80 مليار دولار العام الماضي جراء تراجع أسعار النفط.

وذكرت أن المملكة أنشأت مكتباً للحد من الإنفاق الحكومي، كما أنشأت مكتب إدارة المشاريع الوطنية العام الماضي؛ للتحكم في الإنفاق وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة.