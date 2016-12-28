سلطات ميانمار تعتقل 7 روهنجيين بسبب أسمائهم

تواصل – وكالات:

اعتقلت سلطات ميانمار سبعة مسلمين روهنجيين من أصل خمسة وعشرين تم إخضاعهم للتحقيقات؛ بسبب حملهم أسماء متشابهة لآخرين تقول الحكومة إنهم مطلوبون أمنياً لديها.

وقال مراسل وكالة أنباء أراكان، إن الشرطة في بلدة “قودو سارا” بولاية أراكان، طلبت إحضار أي روهنجي يحمل اسم “محمد”، أو إسماعيل إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم في احتمال صلتهم بناشطين من الروهنجيا.

وأضاف المراسل بأن 25 روهنجياً تم إحضارهم إلى مقر الشرطة، وتقسيمهم إلى مجموعتين قبل التحقيق معهم، ثم أطلق سراح المجموعة الأولى، فيما اعتقلت المجموعة الأخرى، وأغلبهم من كبار السن، ونقلهم بعد تقييد أيديهم إلى جهة غير معلومة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن المعتقلين هم: مولوي محمد عبدالقادر “70 عاماً”، ومولوي محمد قاسم محمد جليل “51 عاماً”، وإسماعيل إمداد الله “55 عاماً”، وإسماعيل محمد حسين “65 عاماً”، وإسماعيل فضل أحمد “50 عاماً”، ومحمد حسين سعيد الرحمن “49 عاماً”، ومحمد قاسم مولوي محمد أمين ” 62 عاماً”.