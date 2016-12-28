 «تداول» تنشر تفاصيل تعديل مُدّة تسوية صفقات الأوراق المالية | صحيفة تواصل الالكترونية

«تداول» تنشر تفاصيل تعديل مُدّة تسوية صفقات الأوراق المالية

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«تداول» تنشر تفاصيل تعديل مُدّة تسوية صفقات الأوراق المالية

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، عزمها تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق “T+2” خلال الربع الثاني للعام 2017م.

وقالت “تداول”: إن تطبيق المدة يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة لخلق بيئة استثمارية مناسبة تُحفّز الاستثمار المؤسساتي، مع مواءمة السوق المالية المحلية مع المعايير الدولية المطبّقة في الكثير من الأسواق المالية، ورفع مستوى حماية أصول المستثمرين.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” نشر المستندات المتمثلة في الآتي:

1 – الآلية المقترحة لتعديل المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى “T+2”: وتتضمن التعديلات المقترحة على الآلية المطبّقة حالياً اضغط هنا.

2 – مذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب اضغط هنا.

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