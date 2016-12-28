«بترجي»: نادم على تصريح «كفاية دلع».. وأطمح لجائزة «نوبل»

تواصل – سعود الخالد:

قال رجل الأعمال صبحي بترجي: إنه يطمح حالياً لنيل جائزة “نوبل”، لأجل ترويج الأعمال المجتمعية وتجذير ثقافتها في المجتمع وليس لشخصه.

ونقل الكاتب والإعلامي عبدالعزيز قاسم في حسابه على “تويتر”، عن صبحي بترجي تراجعه عن تصريحه الشهير “كفاية دلع” الذي أطلقه في وقت سابق، الذي قال فيه: “إنه لن يكررها، ويحتسب عند الله 20 مليون تغريدة كُتبت بشأن التصريح ونالت منه”.

وأضاف قاسم نقلاً عن البترجي قوله: “إن المجتمع لم يفهم مقصده وقتها، وهو يتطرّق لجدية جيله، وكيف أنه كان يعمل بغسل الصحون وهو طالب في أمريكا، وعمل بعد تخرجه بمبلغ 1200 ريال عند الجفالي”.

وانتقد “بترجي”، في وقت سابق، اعتراض البعض على ميزانية 2016 وما صاحبها من إجراءات لترشيد الإنفاق والدعم الحكومي، وقال في تصريحه الذي مرّ عليه أكثر من عام: “بندلع لنا 50 سنة.. يكفي الحكومة 40 أو 50 سنة وهي بدلعنا، يكفي دلع يا جماعة الخير، ارحمونا”؛ مما أثار انتقادات وردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.