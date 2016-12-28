الرياض.. الإفراج عن «أم الأيتام» بعد سداد ديونها

تواصل – الرياض:

أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية بالرياض، عن إنهاء الإجراءات للإفراج عن الأرملة “أم الأيتام”، التي اشتهرت قصتها وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي لجمعية “إنسان” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه جاري الإفراج عن “أم الأيتام”، بعد سداد كامل المبلغ بالتنسيق مع إحدى الجهات الخيرية.

وتعود قصة الأرملة التي تربي أيتاماً، إلى استدانتها مبلغاً مالياً لترميم منزلها، وأودعت بسببه السجن لعدم قدرتها على السداد، حيث نجح عدد من الجمعيات الخيرية في جمع مبلغ 527 ألف ريال لسداد مبلغ الدين.

وأوضحت إحدى قريباتها أن الأرملة، وتدعى “أم سعود”، لديها 3 أيتام، ابنان وبنت، تقبع في السجن منذ أسبوع؛ بعد أن اضطرت إلى الاقتراض لترميم منزل قديم حصلت عليه من فاعل خير، وعجزت عن السداد.