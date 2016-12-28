«أفلاذ» يتبرأ من دراسة أذاعتها «mbc» تكشف تعرّض 90% من الأطفال للتحرّش

تواصل ــ خالد الغفيري:

نفى مدير مركز “أفلاذ” لتنمية الطفل بالأحساء، الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، علاقة المركز بدراسة أذاعتها قناة Mbc، ونسبتها إلى مركز الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد – الاسم السابق للمركز – تُفيد بتعرّض 90% من الأطفال للتحرش الجنسي من أقاربهم.

وقال البوعلي رداً على استفسار “تواصل”: “الدراسة التي صرّحت بها مذيعة قناة MBC بشأن قضية التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة باسم مركز جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتنمية الطفل، ليست دراسة من المركز بل دراسات أُعدّت بهذا الخصوص، وذكرتها الصحف والجرائد المحلية ولم يكن للمركز أي دور فيها”.

وأوضح أن المركز سلَّط الضوء على الدراسة لملاحظته من خلال الأدوار العلاجية أن عدداً من الأطفال تحدث لهم بعض المواقف، ويقوم المركز بدراسة أسباب التحرُّش ونتائجه النفسية والاجتماعية.

وأكّد البوعلي أنّ هدفهم حماية الأطفال من الجرائم الأخلاقية المُرعبة التي تُرتَكب ضدّهم من قِبل متحرِّشين يفتقدون الإنسانية، وذلك عبر رفع مستوى وعي الأسرة والمجتمع بخطورة هذا الانحراف وتجاوزاته الخطيرة، مستنداً إلى دراسات أُعدّت بهذا الخصوص وتناولتها صحف محلية.

ويُعد مركز أفلاذ لتنمية الطفل بيئة تربوية تعليمية لرعاية حياة الطفل، وفطرته ونموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية سوية للأسرة وفق المفاهيم الإسلامية.