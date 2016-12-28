الجوف.. حقيقة مقطع اعتداء أمن المرور على «مواطن» داخل منزله

تواصل – خالد العبدالله:

كشفت شرطة منطقة الجوف ملابسات المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر أحد الأشخاص يتظلم من رجال أمن المرور، ويتهمهم فيه بدخول منزله والاعتداء عليه.

وأوضحت شرطة منطقة الجوف في بيان لها، اليوم الاثنين: “أن مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمواطن يتظلم من قيام رجال أمن المرور بالدخول لمنزله والاعتداء عليه داخل المنزل غير صحيح”.

وأضاف البيان: “في يوم الأربعاء الموافق ٢٩ – ٣ – ١٣٤٨هـ، وأثناء عمل نقطة تفتيش لإدارة مرور منطقة الجوف، حضر مواطن بالعقد الثاني من العمر على مركبة بدون لوحات وعند التأكد من وضعه؛ هرب من الموقع بعد صدمه لدورية مرور، وعند القبض عليه قاوم رجال الأمن وتمت السيطرة عليه وإحالته لمركز شرطة الخالدية”.

وتابع: “أنه أثناء ذلك حضر بعض ذوي المذكور، وهدد زوجته إن لم تقم بتصويره سيقوم بتطليقها وقامت بنشر المقطع، وتم إيقافه ولَم يتم دخول منزل المذكور من قبل رجال الأمن، وأن ما ذكره غير صحيح”.

ولفتت الشرطة أنه من خلال تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ظهر له مقطع فيديو يظهر إساءته لأنظمة المرور، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إحضار زوجة المذكور وإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.