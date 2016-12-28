باحثون: بعض العلاجات والجراحات حول العالم سببت معاناة للمرضى

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اكتشف مجموعة من الخبراء الذين أجروا سلسلة من الدراسات حول العالم، أن ما يصل إلى 70% من حالات الاستئصال الخاصة بالرحم في الولايات المتحدة، وربع عمليات استبدال الركبة في إسبانيا، وأكثر من نصف وصفات المضادات الحيوية في الصين، غير مناسبة ومبالغ في استخدامها.

وأكد الباحثون المكلفون من مجلة ‘‘ذا لانسيت‘‘ والبالغ عددهم 27 أخصائياً دولياً، أن الطب والرعاية الصحية، إما أنهما استخدما بشكل مفرط أو دون المستوى، مما تسبب في أضرار ومعاناة وإهدار لأشياء ثمينة كان بالإمكان تجنبها بحسب ‘‘رويترز‘‘.

ووجد الباحثون، أن عمليات الولادة القيصرية مرتفعة بشكل كبير وفي الغالب لنساء لسنَ في حاجة إليها، مضيفين، أن المأساة المشتركة في الدول الغنية والفقيرة هي الاستخدام المكلف وفي بعض الأحيان للتكنولوجيا غير الفعالة مع تهميش الاستخدام الفعال لوسائل أخرى أقل تكلفة.