الشهر المقبل.. طرح الدفعة الأولى من تصفية تركة «الراجحي»

تواصل – الرياض:

أفادت مصادر مطلعة، أن مجلس أعمال تصفية تركة رجل الأعمال صالح الراجحي، سيبدأ طرح الدفعة الأولى من التصفية منتصف شهر فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الطرح سيشتمل على أحد الأبراج التجارية والمكتبية، وموقع استثماري آخر في الشريط التجاري على طريق العليا في الرياض، وأرض خام تقع في شرق الرياض وعلى مساحة تقدر بنحو 400 ألف متر وفقاً لـ‘‘الاقتصادية‘‘.

وأشارت المصادر، إلى أن مجلس أعمال التصفية، سيطرح مزادات أخرى في مارس المقبل، تشتمل على عقارات مدرّة ذات دخول عالية، إضافةً إلى أراض في مواقع متميزة، وعدد منها على الشريط التجاري في مدينة الرياض، وبمواقع أخرى متميزة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المصادر، أن المزادات التي سيتم طرحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تُقدر بنحو ملياري ريال، فيما يتوقع الانتهاء من تصفية تركة صالح الراجحي خلال عامين.