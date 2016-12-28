لأعمال الصيانة.. «مياه الشرقية» تخفض كميات المياه المحلاة بالخفجي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

دعت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، أهالي محافظة الخفجي، لأخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لتخفيض ضخ كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة، والتي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نتيجة أعمال صيانة دورية مجدولة للوحدة رقم 100 بواقع 15% للكمية لمدة أسبوع.

وأكدت المديرية في ‘‘بيان‘‘ لها، أن تخفيض المياه، يبدأ من صباح يوم السبت القادم 16 / 04 / 1438هـ، وحتى نهاية مساء يوم الجمعة 22 / 04 / 1438هـ، على أن يعود الوضع كما كان في الساعات الأولى من صباح السبت 23 / 4 / 1438هـ،

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن فرع المياه بمحافظة الخفجي سيستقبل خلال هذه الأربعة أيام ما يعادل 17.000 متر مكعب من المياه يومياً، وسيتم ضخها لشبكة المحافظة وفق التوزيع الدوري المعتمد، كما سيتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة والتي يتم استقبال طلباتها بشكل يومي عن طريق الفرع، وخصوصاً لمن يقعون في أطراف الشبكة.

وأشار المطيري، إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة، لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته، لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت، خاصة أن وقت الخفض لن يتعدى الأربعة أيام كما هو مجدول له.