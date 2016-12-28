 حملات مكثفة لمنع «الشيشة» في الحدائق العامة بـ«الرياض» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

حملات مكثفة لمنع «الشيشة» في الحدائق العامة بـ«الرياض» (صور)

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حملات مكثفة لمنع «الشيشة» في الحدائق العامة بـ«الرياض» (صور)

تواصل – سعود الخالد:

نفذت أمانة منطقة الرياض، حملات مكثفة لمنع استخدام “الشيشة” في الحدائق العامة، وذلك بسبب أضرارها الصحية، وتأثيرها السلبي على زوار ومرتادي الحدائق، خاصة الأطفال.

وتأتي هذه الحملات انسجاماً مع توجهات البلدية بالحفاظ على البيئة في تلك المواقع وعدم إساءة استخدامها انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة مثالية لمرتادي الحدائق من المتنزهين.

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٣ تعليقات

  1. الله يقويهم ويروحون لسد الدرعية يشوفون السوريات بالشيشة الله يهديهم ما احترموا مكان ولا بلد ولا حرية الناس يتنفسون هواء سليم يروحون هناك ويشوفون تعبنا من هالأشكال

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