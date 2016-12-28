أعضاء بالشورى يطالبون بتوحيد العمل في المجلسين «البلدي والمحلي»

تواصل ـ سعود الخالد:

طالب أعضاء بمجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي ١٤٣٥ / ١٤٣٦هـ، بإجراء جديدة لتوحيد العمل في المجلسين المحلي والبلدي.

واقترح العضو عساف أبو اثنين، دمج المجلس المحلي والمجلس البلدي في مجلس واحد بمسمى المجلس البلدي لتوحيد العمل وتوحيد الإجراءات.

وأشار العضو خليفة الدوسري إلى التباطؤ في الإجراءات البلدية وعدم تفاعل الوزارة مع مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالشكل المطلوب.

وطالب العضو الدكتور حسين المالكي بإسناد تنفيذ المشروعات البلدية لأمانات المناطق تجنباً لتعثر المشروعات نظراً لمحدودية إمكانات البلديات.