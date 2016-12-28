لقطة بفيديو الدهس في القدس تُغضب الكيان الصهيوني

تواصل- عبدالرحمن الخالد:

كشفت عملية الدهس الفدائية التي نفَّذها شاب فلسطيني في منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة، أمس الأحد، عن “جبن” جنود جيش الاحتلال الصهيوني الذين فروا من أمامه ولم يتصدوا له خوفاً من الموت.

وأظهر المشهد الذي سجلته كاميرات المراقبة لعملية الدهس مجموعة تتكون من حوالي 40 جندياً صهيونياً كانوا على بعد عدة أمتار من تجمع الجنود الذين تعرضوا للدهس بالشاحنة التي كان يقودها الشاب فلسطيني.

وأثارت هذه اللقطات غضب واسع في بين قيادة الجيش والشارع الصهيوني؛ نظراً لأنها كشفت عن “الجبن والرعب” الذي سيطر على جنود الاحتلال بسبب فدائية الشاب الفلسطيني، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وكانت عملية الدهس التي نفذها الشاب الفلسطيني فادي قنبر قبل أن يستشهد برصاص جيش الاحتلال في منطقة جبل المكبر بالقدس المحتلة؛ أسفرت عن مقتل 4 من جيش الاحتلال وإصابة نحو 15 آخرين.