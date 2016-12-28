«صحة نجران»: عدد المرضى المخدومين أسبوعياً 160 مريضاً

تواصل – سعود الخالد:

أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة نجران محمد الصقور، أنه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة وتطبيق نظام العمل في الفترة المسائية، وصل عدد المرضى الذين يتم خدمتهم أسبوعياً 160 مريضاً، كما انخفض معدل انتظار المرضى لـ 45 يوماً خلال أول أسبوعين من تطبيق الإجراءات.

وتابع الصقور، أنه بدأ التنفيذ الفعلي لتقليص مواعيد الانتظار في قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك خالد، مضيفاً أنهم يسعون خلال الشهرين القادمين لتخفيض عدد المحتاجين للخدمة الصحية لأكبر قدر ممكن.

وأكد مدير مستشفى الملك خالد بنجران، يحيى آل مهذل، أن العمل جارٍ على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية، لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في كافة الأقسام المختلفة بالمستشفى مثل العيادات الخارجية والعيون والسكري، وغيرها من الأقسام، التي تتطلب سرعة الخدمة.

وأضاف آل مهذل، أنه يتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي، بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين.

مضيفاً أن معدل الحالات أسبوعياً قبل تطبيق الآلية الجديدة يصل إلى 90 حالة والمواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.