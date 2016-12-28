البحرين.. الإعدام والمؤبد لقاتلي عناصر أمن بقرية «الديه»

تواصل ـ وكالات:

أقرت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام بحق 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد بحق 7 آخرين أدينوا بالتورط في قضية مقتل 3 عناصر أمن، بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف العام.

ويشكل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة، آخر مرحلة بقضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في مارس 2014 بقرية الديه غرب المنامة.

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في الرابع من ديسمبر الماضي، أحكام الإعدام والسجن المؤبد، إضافة إلى سحب الجنسية من المدانين العشرة.

والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة هو أكثر الهجمات دموية في البحرين، وكان الضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير أول عنصر أمن خليجي يقتل في البحرين، حيث تقوم قوة خليجية بقيادة المملكة (درع الجزيرة) منذ مارس 2011 بدعم قوات الأمن البحرينية في تعاملها الإخلال بالأمن في البلاد.

وقالت النيابة العامة إن اثنين من المحكوم عليهم شكلاً “جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين”.

وأضافت أن المدانين “اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والعمل على استدراج القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم”.