«إلجاتو» تكشف عن قاعدة إرساء جديدة لمزيد من التوصيلات باللابتوب

تواصل – وكالات:

كشفت شركة «إلجاتو» عن قاعدة الإرساء الجديدة ‘‘Thunderbolt Dock 3‘‘ التي تشتمل على المزيد من منافذ التوصيل لأجهزة اللاب توب، إذ تحتوي القاعدة على منفذ ‘‘إيثرنت‘‘ ومنفذي ‘‘ثاندربولت-3‘‘ وثلاثة منافذ ‘‘يو إس بي 3.0‘‘ ومنفذ ‘‘ديسبلاي بورت‘‘ ومداخل ومخارج للصوتيات، مع قابس 3.5 ملليمتر.

وعن طريق كابل ‘‘Thunderbolt – 3‘‘ وحيد بتصميم ‘‘يو إس بي‘‘ من النوع ‘‘سي‘‘ يتوفر لأجهزة أبل ماك بوك والأجهزة المكتبية المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز، الكثير من منافذ التوصيل المهمة عبر قاعدة الإرساء.

ويمكن للمستخدم، توصيل شاشات خارجية بدقة وضوح ‘‘4 كيه‘‘ تبلغ ‘‘2840×2160 بكسل‘‘ وكذلك الأجهزة المزودة بقابس ‘‘يو إس بي‘‘ من النوع ‘‘إيه‘‘، علاوة على أنه يمكن شحن جهاز اللاب توب الموصل، بقدرة تصل إلى 85 وات.

وتزن قاعدة الإرساء ‘‘Thunderbolt Dock 3‘‘ الجديدة 300 جم، ويبلغ سعرها نحو 300 يورو.