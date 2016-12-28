كاتب بحريني: الدور الإيراني أوشك على الانتهاء في المنطقة

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

رأى الكاتب والمحلل السياسي البحريني، موفق الخطاب، اليوم الاثنين، أن دور إيران في المنطقة أوشك على الانتهاء، لاسيما مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، التي بدأت بالفعل تعيد حساباتها تجاه الملف الإيراني برمته إقليميًّا ودوليًّا.

وانتقد الخطاب، في مقال نشرته صحيفة ‘‘الوطن‘‘ البحرينية، ما أظهرته وسائل الإعلام الإيرانية وبعض الكتاب المأجورين المحسوبين على نظام خامنئي -بحسب تعبيره- من فرحة وشماتة بعد أحداث مركز الإصلاح في منطقة ‘‘جو‘‘، والذي أدى لفرار بعض المحكومين.

وأكد الكاتب البحريني، أن هذه الأعمال لن تؤثر على أمن مملكة البحرين باعتبارها تصرفات ‘‘صبيانية‘‘، لافتاً إلى أن مثل هذه الحالات تقع في العديد من الدول العالمية، بل حتى الكبريات منها وبشكل متكرر ولا تتناولها وتتحدث عنها وسائل الإعلام لتفاهتها.

وأضاف الخطاب، لم ينبرِ لهذا الموضوع -في إشارة لاقتحام سجن جو- سوى الآلة الإعلامية الإيرانية، وبعض من ساستهم معتبرين إياه عملاً بطولياً ونصراً مؤزراً قد تحقق من خلال عملائهم، وهو للتسويق الإعلامي الخارجي خصوصاً بعد بروز عوامل ومؤشرات عدة تنبئ أن دورهم قد أخذ أقصى مداه.