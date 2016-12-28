اختراع بـ«جامعة الطائف» يساعد في علاج أمراض «المناعة الذاتية»

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نجحت الأكاديمية بجامعة الطائف الدكتورة سارة البقمي، في إنجاز اختراع حيوي يتعلق باستخدام التقنيات الجزيئية المتقدمة للمساعدة في معالجة أمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت الدكتورة البقمي أن الاختراع يختص بالمجال الطبي، من خلال تحوير بروتين PLAD في مستقبلات عامل نخر الورم TNFR ليصبحاً عقاراً طبياً حديثاً، أكثر تخصصاً وفاعلية.

وأشارت إلى أنه بعد التحوير سيستطيع هذا البروتين الانجذاب والارتباط بشكل قوي وسريع ومتخصص مع بروتينات مستقبلات عامل نخر الورم من النوع الأول الموجودة على سطح الخلية، وبالتالي يسهم في وقف النشاط غير المرغوب فيه لهذه المستقبلات والمتمثل في الموت المبرمج أو حدوث التهابات.

وبينت الدكتورة سارة البقمي، أن فكرة الاختراع تبلورت لديها في الفترة الأخيرة من مرحلة الدكتوراه، حيث كانت مبتعثة من قبل جامعة الطائف إلى جامعة نوتنغهام بإنجلترا، حين تساءلت كيف، ولماذا، يفشل الجهاز المناعي في التعرف على البصمة الوراثية الخاصة لبعض خلايا الجسم أو أنسجته من خلال مهاجمتها ويحدث المرض المناعي الذاتي مثل ما يحدث لدى مرضى التهاب المفاصل والذئبة الحمراء والسكري من النوع الأول.

وأضافت من هنا جاءت الفكرة لبداية الاختراع الذي تتطلع إلى تبنيه من قبل إحدى الشركات لإنتاج‏ عقار طبي يساعد في القضاء على معاناة المرضى المصابين بأحد أمراض المناعة الذاتية.

وأشادت البقمي بالدور الكبير لجامعة الطائف فيما تحقق من إنجاز، حيث كانت الجامعة على مستوى عال من الدعم والمساندة لها خلال ابتعاثها إلى إحدى أفضل الجامعات العالمية المتميزة لمواصلة دراستها لمرحلتي الماجستير والدكتوراه وللاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية الموجودة في أعرق الجامعات.

يذكر أن الدكتورة البقمي نالت شهادة براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) على اختراعها الذي حمل عنوان “تحوير بروتين ما قبل الارتباط PLAD في مستقبل عامل نخر الورم TNFR1”، بالإضافة إلى حصولها على جائزة عالمية كأفضل بحث وعرض تقديمي لفئة الباحثين الشباب من جامعة بادوا- البندقية /إيطاليا.