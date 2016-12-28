«نقاء»: تدخين الطلاب أمام المطاعم يعرضهم لإغراءات مروجي المخدرات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

دعا المدير العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) محمد بن سليمان المعيوف أولياء أمور الطلاب إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الامتحانات.

وأشار المعيوف إلى أن مروجي المخدرات ينشطون في هذه الفترة حيث يروجون للمخدرات باعتبارها منشطاً يساعد على السهر والمذاكرة والتركيز لافتاً إلى أن هذه كذبة لا تنطوي على العقلاء حيث أكدت الدراسات العلمية إلى أن المخدرات تعد سبباً رئيسياً لتدني مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب.

وأشار إلى أهمية متابعة الأجهزة التعليمية للوقوف سدا منيعا أمام هذه السموم وتحذير الطلاب للابتعاد عنها والإبلاغ عن مروجيها، مؤكداً أهمية دور الأسرة في التوجيه والمتابعة المستمرة.

وأضاف المعيوف إلى أن الذين تعاطوا المخدرات في معظم أحوالهم جربوا التدخين من الصغر، داعياً الطلاب إلى الابتعاد عن تعاطي التدخين، وبخاصة في أماكن التجمعات كالتموينات أو المطاعم أو المقاهي بعد انتهاء من الامتحانات حيث ينشط المروجون ويندسون في أوساط الطلاب لترويج بضاعتهم الفاسدة.

وأكد المعيوف أهمية الإعلام في التحذير من هذه الآفة وتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، بطرح برامج تتناسب مع موسم الامتحانات، وعدم عرض المسلسلات والأفلام التي يكثر فيها تعاطي التدخين والمخدرات حتى لا تعطي رسالة خاطئة للطلاب.

وفي ختام تصريحه دعا المعيوف أولياء أمور الطلاب إلى ملاحظة أي تغيرات سلوكية تطرأ على أبنائهم، وإبلاغ الجهات المختصة للعناية بهم وحمايتهم من هذه الآفة، كما أكد استعداد جمعية نقاء على علاج الطلاب مجاناً من آفة التدخين.