 وصفة طبية لمواجهة «الغثيان» المصاحب للصداع النصفي | صحيفة تواصل الالكترونية

وصفة طبية لمواجهة «الغثيان» المصاحب للصداع النصفي

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وصفة طبية لمواجهة «الغثيان» المصاحب للصداع النصفي

تواصل – وكالات:

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أنه أثناء نوبة الصداع النصفي غالباً ما يشعر المريض بالغثيان أيضاً.

وأوصت الرابطة في هذه الحالة بالجمع بين المسكنات وأدوية الغثيان والقيء، فبهذه الطريقة لا تتم مواجهة الغثيان فقط، وإنما يسهم أيضاً في امتصاص المسكنات بصورة أفضل.

وتوصل الأطباء إلى أن نوبة الصداع النصفي يمكن أن تُحدث اضطرابات بالجهاز الهضمي، ومن ثم تصل المسكنات بشكل متأخر إلى موضع مفعولها، ولكن إذا تم الجمع بين المسكنات وأدوية الغثيان والقيء، فإن مفعول المسكنات يظهر على نحو أسرع.

وأضافت الرابطة الألمانية أنه ينبغي على مرضى الصداع النصفي استشارة الطبيب المعالج قبل تعاطي أكثر من دواء في الوقت نفسه.

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