أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم الاثنين الموافق 11 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“كفى بالموت واعظاً” محاضرة في مكة

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الجموم، تهدف إلى معالجة الفكر الضال ومحاربته، حيث ينظم مساء اليوم محاضرة بعنوان “كفى بالموت واعظا”، يقدمها الشيخ محمد منصور فوزان الشريف، بجامع الصمد بمحافظة الجموم بعد صلاة المغرب.

“منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين” محاضرة للشهري في جدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بشرق جدة، مساء اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان “في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين” للعلامة السعدي رحمه الله، يقدمها الدكتور راشد بن مفرح الشهري، رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة، وذلك من بعد صلاة المغرب وحتى بعد صلاة العشاء بجامع خديجة بغلف في حي النسيم.

“الاختبارات النهائية” محاضرة للشنقيطي بجدة

يقيم جامع المفلحون بمحافظة جدة، مساء اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان “الاختبارات النهائية”، يقدمها الدكتور محمد بن علي الشنقيطي، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الجامع بحي النهضة في جدة.

“اتق الله حيثما كنت” لقاء للزهراني في جدة

يقيم جامع الخير، بحي الجامعة بمحافظة جدة مساء اليوم، لقاءً بعنوان “اتق الله حيثما كنت” يقدمه الشيخ علي الزهراني أبو سلطان، ويأتي اللقاء الذي سيقام بعد صلاة العشاء ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها الجامع بشارع السيرة العطرة

“عمدة الأحكام” درسٌ نسائي في بجدة

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة، مساء اليوم، درساً علمياً في شرح “عمدة الأحكام “، تقدّمه حواء آل جدة، وذلك بجامع آمنة في حي المحمدية، ويأتي الدرس الذي يُقام عقب صلاة المغرب، ضمن نشاط المركز لهذا العام.

كلمة وعظية للشهري في جامع الأبرار بالطائف

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف، مساء اليوم، ضمن سلسة كلماته الوعظية، كلمة يلقيها الشيخ عصام الشهري، وذلك بعد صلاة العشاء في جامع الأبرار.