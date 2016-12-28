 عبر «تواصل».. سكان حي الشهداء الجنوبي بالطائف يشتكون انقطاع المياه منذ شهر (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

عبر «تواصل».. سكان حي الشهداء الجنوبي بالطائف يشتكون انقطاع المياه منذ شهر (صور)

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عبر «تواصل».. سكان حي الشهداء الجنوبي بالطائف يشتكون انقطاع المياه منذ شهر (صور)

تواصل – الطائف:

نقل مواطن من سكان حي الشهداء الجنوبي بمحافظة الطائف (شارع التليفزيون) معاناة السكان بسبب انقطاع المياه لمدة تجاوزت الشهر تقريباً.

وقال المواطن غازي النفيعي، في شكوى لـ‘‘تواصل‘‘ عبر خدمة ‘‘المواطن الصحفي‘‘: ‘‘إن العديد من السكان راجعوا الجهات المختصة، وكان جوابهم خلل فني، وغداً سيتم توصيل المياه‘‘.

وكشف المواطن في شكواه: أن مدة انقطاع المياه تجاوزت شهرا، ولم يتم الإصلاح حتى الآن ولا مجد جوابا سوى الأعذار، ونتحمل نحن تكلفة شراء الماء من الشيب، بمبالغ مالية قد لا يجدها البعض من الأيتام والأرامل والفقراء، وبعض المنازل في شوارع ضيقة لا تصل لها الفناطيس وهذه المشكلة تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً.

واختتم المواطن رسالته بمطالبة الجهات المعنية، بالنظر إلى هذه المشكلة بعين الاعتبار وإنهاء معاناة المواطنين اليومية جراء هذا الانقطاع.

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