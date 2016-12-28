3 نصائح تساعدك على استغلال الوقت والسعي للنجاح

تواصل – وكالات:

العادات السيئة مرض يؤرق الكثيرين، ويحاول البعض منهم الخروج من هذا المأزق ولكن قد لا يستطيعون وهنا ينصح أحد الكتاب استخدام 3 وسائل مهمة للإقلاع عن العادات السيئة المرتبطة باستغلال الوقت، وعدم تبديد الوقت في الأشياء غير المفيدة، من أجل الوصول إلى النجاح.

يقول راميت سيثي، على موقع ‘‘سي إن بي سي‘‘، إن أول نصيحة يجب على المرء أن يقلع عنها: هي محاولة القيام بكل شيء بمفرده، فإذا حرص مدير عام مثلا على تطوير شركته، ليس من المناسب أن يظل منشغلاً بالرد على الرسائل الإلكترونية طيلة النهار بل يخصص أحداً للرد وينشغل هو بأمور أخرى.

أما ثاني النصائح: في رأيب سيثي، فهي أن التوقف عن القيام بأشياء لم تكن تعجبك، مثل إلزام نفسك بقراءة أشياء لا تروقك، أو مواصلة قراءة كتاب من الكتب رغم عدم إيجادك في بدايته ما يدفعك إلى أن تكمله، علماً أن ذلك سيستغرق وقتاً يمكن تبديده في مهمة أخرى، والأمر نفسه ينطبق على أفلام نشاهدها أو أشخاص نضطر إلى سماعهم.

وفي المقام الثالث: يركد الكاتب، أنه يجدر بمن يتوق إلى التغيير نحو الأفضل، أن يحرص على راحة نفسه بشكل كاف، ولا يصر على العمل طيلة الوقت، حتى وإن كان الاجتهاد أمراً مطلوبا، ذلك أن الإيقاع السريع والشاق في العمل قد يؤدي إلى نتائج عكسية في نهاية المطاف، فقد يصبح الشخص مرهقا إلى درجة تصيبه بالإحباط أو بالعجز عن المواصلة.