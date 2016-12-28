الإعلان عن أنحف غطاء لكاميرا الجوال يحافظ على الخصوصية

تواصل – وكالات:

أُعلن، قبل أيام، عن إطلاق غطاء كاميرا نحيف للغاية يُمكن للمستخدمين الاستفادة منه لتغطية كاميرات الويب الخاصة بالحواسيب المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو الهواتف الذكية بهدف استشعار الأمان وراحة البال عند استعمال هذه الأجهزة.

ويأتي هذا الغطاء المسمى بـ ISCC كبديل للأشرطة اللاصقة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص حول العالم لتغطية كاميرات الويب الخاصة بحواسيبهم تجنباً لانتهاك الخصوصية عبر اختراق معين من قبل الهاكرز واستغلال الثغرات والعيوب الأمنية.

وقالت البوابة العربية للتقنية: “إن كنت تعتقد أن هذه المسألة غير ضرورية فربما نذكرك بأن مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، يتبع هذه الطريقة لتغطية الكاميرا، أكثر من ذلك فإن جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، يستخدم أيضاً الشريط اللاصق لتغطية الكاميرا المدمجة بالحاسب”.