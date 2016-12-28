«تعليم الرياض» تُصدر اللائحة التنظيمية للاختبارات والتقويم المستمر

تواصل ـ خاللد العبدلله:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بمناسبة قُرب موعد اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري 1437/1438هـ.

وأوضح مديرعام تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام تبدأ الأحد 17/4/1438هـ الموافق 15/1/2017م عند الساعة “7.30” صباحاً للمدارس النهارية، والساعة “3.45” عصراً للمدارس الليلية بنين.

وقال المانع: إنّ فترة الاستراحة بين الفترتين حُدّد لها “30 دقيقة”، مشددًا على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات.

وفي ذات السياق، دعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان، قادة المدارس إلى الاطلاع على جميع الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر.

وأكّد الركبان، اعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لجميع مواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية وإعداد أسئلة الاختبارات وفق ما ورد فيها، كما أكّد اعتماد تقييم الطلاب في نظام نور وطباعة الإشعارات للفصل الدراسي الأول قبل تاريخ 14/4/1438هــ.

وشدّد على التأكد من اعتماد تقييم الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة ذلك من لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب .

وأشار إلى إمكانية الحصول على نسخ من الأدلة عبر بوابة إدارة الاختبارات والقبول www.exriyadh.com أو عبر بوابة تعليم الرياض – الاختبارات والقبول – مركز الوثائق – اللوائح والأنظمة على الرابط http://bit.ly/2ie13dE

وحثّ الركبان، جميع المدارس الابتدائية على الانتهاء من تقييم الطلاب وإدخال نتائج التقييم في مهارات الفترة الأولى والثانية للفصل الأول، والعمل على مراجعتها للتأكد من المهارات غير المرصودة أو غير المتقنة لتتولى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة استكمال البرامج العلاجية لغير المجتازين.

ونبّه إلى أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول، وتسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج 26/4/1438هـــ .

ولفت الركبان إلى عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب دخل الاختبار مهما كانت الأسباب، كما لا يتم تقديم الاختبار مهما كانت الأسباب إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول.

ونصّت لائحة تعليمات الاختبارات على عدد من الضوابط والأنظمة منها إعداد جدول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات وألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد .

كما نصت أن تكون مدة اختبار طلاب صفوف المرحلة المتوسطة “المواد التحريرية” وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام ولا تزيد عن8 أيام، و تكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي بالمرحلة الثانوية “المواد التحريرية” وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام.

وأكدت اللائحة على منع إدخال أجهزة الاتصالات والجوال لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار باستثناء مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الثانوية والصف الثالث متوسط واقتصار الإجابة باللون الأزرق فقط مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية بلائحة الطالب الجديدة.

ونصت اللائحة على تقديم الاختبارات التحريرية والعملية أو الشفوية في المرحلة المتوسطة خلال الأسبوعين الأخيرين لمواد التفسير والحاسب الآلي والتجويد والتقويم المستمر لطلبة الانتساب، كما نصت أيضا على تقديم الاختبارات التحريرية والعملية أو الشفوية في المرحلة الثانوية لمواد الحاسب الآلي والبحث ومصادر التعلم 3 والقراءة لطلبة النظام الفصلي والحاسب الآلي والبحث ومصادر المعلومات لطلبة نظام المقررات.

وأشارت اللائحة وفق الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام إلى مسؤولية المعلم عن رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور، ومنحت قائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطيًا لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد.