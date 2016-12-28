نصائح مهمة للتعامل مع «فرط الحركة» لدى الأطفال

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

قدّم الأستاذ في علم النفس التربوي استشاري العلاقات الزوجية الدكتور راشد السهل، إرشادات لحسن التعامل مع مشكلة تشتت الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال، موضحاً أن أهمها مخاطبته منفرداً، وتنويع وسائل تعليمه، واستحسان إيجابياته، وتشجيعه على المشاركة، وزيادة نشاطه الحركي.

وأشار السهل إلى أن البعض يحمل مشكلة نقص الانتباه وفرط الحركة للمدرسة التي يدرس بها الطفل، موضحاً أن المشكلة لا تنتهي عندما يكبر الأطفال قبل علاجها، وأضاف: “من الخطأ القول بعدم وجود حل لهذه المشكلة”.

وأوضح السهل في عدة تغريدات على حسابه بتويتر، أن صفات الطفل الذي يعاني من نقص انتباه وفرط في الحركة، تتمثل في سهولة تشتت تركيزه، وعدم قدرته على إنهاء أعماله، والجلوس في مكان واحد، إضافة إلى اندفاعه المستمر نحو التفكير.

واعتبر أن نقص الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب نفسي سلوكي يصيب الأطفال في سن المرحلة الابتدائية وما دون ذلك، موضحاً أن الخوف لا يكمن في الاضطراب إنما من تجاهله.