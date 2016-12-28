 بالصور.. «الزائر الأبيض» يصل إلى أودية غرب تبوك | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. «الزائر الأبيض» يصل إلى أودية غرب تبوك

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بالصور.. «الزائر الأبيض» يصل إلى أودية غرب تبوك

تواصل – سعود الخالد:

وثّقت عدسة المواطن مقبل العمراني، صوراً تُظهر بداية تشكل الصقيع، وتساقط الثلوج على الصحاري والأودية غرب منطقة تبوك صباح اليوم الاثنين.

وأرسل القارئ العمراني، لخدمة المواطن الصحفي في صحيفة “تواصل” صوراً تُظهر بدء تساقط الثلوج ورطوبة الجو، التي أضفت على الصحاري جمال الطبيعة.

شاركونا في تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي” وسيتم نشر أي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

الصور

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