 حريق يلتهم خيمة شعر بسطح مبنى سكني في المدينة | صحيفة تواصل الالكترونية

حريق يلتهم خيمة شعر بسطح مبنى سكني في المدينة

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حريق يلتهم خيمة شعر بسطح مبنى سكني في المدينة

تواصل ـ المدينة المنورة:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، مساء أمس، حريقاً في خيمة شعر بسطح أحد المباني السكنية في حي السحمان، ونجم عنه حرق كامل لمحتويات الخيمة وإصابة مواطن بحروق.

وقال العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة، إن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً عن حادث حريق “بيت شعر” في سطح مبنى سكني بحي السحمان، وهرعت الفرق للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق أجهز تماماً عليه، محملاً الأسرة مسؤولية اشتعال النار داخل الموقع، لافتاً إلى إصابة مواطن بحروق بسيطة بسبب الحادثة، مشيراً إلى أن علاجه تم بالموقع.

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