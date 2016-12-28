موجز الصباح| السجن والغرامة للمُحرضين بمواقع التواصل.. والتسجيل بـ«حساب المواطن» غير إلزامي

تواصل – الرياض:

«المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية

كشف مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، عن موقفه بشأن ما تردد مؤخراً عن عزم الهيئة العامة للترفيه إنشاء السينما، وإقامة الحفلات الغنائية، مطالباً معالجتها بحكمة وهدوء، وأن يوفق المسؤولون لاتباع الحق.

«إحالتي» يُسهم في إنقاذ 712 مريضاً الشهر الماضي

أسهم برنامج إحالتي بالصحة خلال شهر ربيع الأول في إنقاذ حياة (712) مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ بعدد من مناطق المملكة، حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية ساهمت بإذن الله من إنقاذ حياتهم.

تبوك.. الشرطة تبحث عن ملثميْن اعتديا بالضرب على موظف جمرك

أوضح المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، أن الجهات الأمنية لا تزال تبحث عن شخصين ملثمين اعتديا على أحد موظفيها في جمرك الدرة بمحافظة حقل مساء الجمعة.

«العمل» تلغي شرط «السعودة» في المزارع الموبوءة

استحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نشاطاً جديداً بمسمى «المزارع الموبوءة» أو المصابة بـ«سوسة النخيل الحمراء»، سمحت فيه لملاك تلك المزارع بتسجيل العمالة الخاصة بالنشاط في برنامج “نطاقات” دون سعودة.

مصدر: التسجيل في «حساب المواطن» غير إلزامي

قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن التسجيل في برنامج حساب المواطن غير إلزامي، ومن لا يريدون صرف مبالغ الدعم فلا يجبرون على ذلك.

«التعليم»: لم نُحدّد موعد التقديم لحركة النقل الخارجي

قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: إنّ الوزارة لم تُحدّد موعد التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مبيناً أن شؤون المعلمين تواصل تحديث بيانات المعلمين والمعلمات.

جدة.. إطلاق سراح رجل أعمال ومنعه من السفر عامين في قضية «مساهمات المرعى»

قرّرت المحكمة الجزائية في جدة، إطلاق سراح رجل أعمال معروف مسجون منذ 7 أعوام في قضية «مساهمات المرعى»، ومنعه من السفر لمدة عامين.

عسير.. مركبة «ساهر» تسير بِضعف السُرعة المسموح بها في عقبة ضلع

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين، يُظهر تجاوز إحدى مركبات الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر”، للسرعة المقرّرة على طريق عقبة ضلع في منطقة عسير.

السجن والغرامة للمُحرضين عبر مواقع التواصل

قال المستشار القانوني أحمد المحيميد: إنّ نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة حدّد عقوبة السجن عام ونصف وغرامة مليون ريال، للمحرضين والمحرضات عبر برنامج “الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متداولي تلك الرسائل التحريضية والمزورة.