 دراسة حديثة: الرياضة تُجنّب الضغوط النفسية في العمل | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة حديثة: الرياضة تُجنّب الضغوط النفسية في العمل

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دراسة حديثة: الرياضة تُجنّب الضغوط النفسية في العمل

تواصل- وكالات:

كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعتي بازل وجوتنبرج، أن المواظبة على ممارسة الرياضة تُساعد على الحماية من المخاطر الصحية الناجمة عن الضغوط النفسية الكثيرة في العمل.

وتوصل الباحثون الذين أجروا الدراسة إلى أن من يعانون من ضغوط نفسية كثيرة في العمل، يرتفع لديهم ضغط الدم بشكل يدق ناقوس الخطر، في حين تحسّنت هذه القيم بفضل المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

في السياق، وجد باحثون بجامعة دورتموند التقنية، أن الموظفين، الذين يتمتعون باللياقة البدنية، هم أكثر قُدرة على التركيز والسيطرة على انفعالاتهم تجاه الزملاء والعملاء، وأقل عُرضة لتشتيت الانتباه، بحسب مجلة “علم النفس اليوم” الألمانية.

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