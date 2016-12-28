 علماء فلك: ثقبان أسودان يختبئان خلف المجرات القريبة | صحيفة تواصل الالكترونية

علماء فلك: ثقبان أسودان يختبئان خلف المجرات القريبة

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علماء فلك: ثقبان أسودان يختبئان خلف المجرات القريبة

تواصل – وكالاء:

قال علماء فلك، إنهم رصدوا وجود ثقبين أسودين خلف ستار من الدخان، في الفضاء الخلفي للكون، قائلين إنهما ظلا غير قابلين للرصد حتى الآونة الأخيرة، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

وقال باحثون من جامعة دورهام وساوثامبتون البريطانية إن مرصد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” المسمى “نوستار، تمكن من مراقبة الثقبين الأسودين، وتحديد موقعهما في مركز بين مجرتين في الكون.

وحلل الباحثون بيانات مرصد ناسا، فوجدوا أن الثقبين قريبان من درب التبانة، واصفين إياهما بـ “وحشين مختبئين”، حيث تتفاوت الثقوب السوداء من حيث قربها من مجرتنا درب التبانة، ويقع الثقب الأسود الأقرب، الذي جرى رصده، مؤخراً، على بعد 38 مليون سنة ضوئية، أما الثقب الآخر فيقع على بعد 170 مليون سنة ضوئية.

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