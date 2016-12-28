طرح لوحة مفاتيح ميكانيكية من الألومنيوم الشهر الجاري

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “Corsair” عن طرح لوحة المفاتيح الميكانيكية K95 RGB وفأرة Scimitar Pro المميزة بالأزرار المتعددة، وذلك في أحدث إصدارات الشركة من الاكسسوارات والألعاب.

وتقدم “Corsair” لوحة المفاتيح الجديدة K95 RGB، مع تصميم بمفاتيح Cherry MX سريعة، أو مفاتيح RGB Brown، كما تأتي لوحة المفاتيح بتصميم خفيف الوزن بإطار من الالومنيوم مع أكسيد الألومنيوم ليضمن تصميم مميز للوحة المفاتيح.

وتتميز لوحة مفاتيح K95 RGB بتصميم بحجم كامل، مع عدد من مفاتيح pad و6 من مفاتيح texture، إلى جانب مفاتيح G-keys مبرمجة للألعاب، ومفاتيح أخرى تدعم التحكم في الميديا.

وتأتي لوحة المفاتيح الجديدة من Corsair مع نقطة تسويق رئيسية في ذاكرة تصل إلى 8 ميجا بايت مدمجة في لوحة المفاتيح لدعم المستخدم في إعادة التشغيل، حيث يمكن أن تدعم هذه الخاصية اللاعبين في تخصيص مفاتيح أو مفاتيح macros للذاكرة.

وتُتيح اللوحة تعيين 3 من المفاتيح المخصصة للملفات في لوحة مفاتيح Corsair، وحفظ المفاتيح المخصّصة على الذاكرة، ومن ثم استخدمها مع الإضاءة المخصصة في لوحة K95 RGB Platinum.

وتأتي لوحة المفاتيح مع textured، ومفاتيح FPS إلى جانب مفاتيح MOBA keycap، كما تتميّز لوحة المفاتيح بتصميم anti-ghosting بنسبة 100%، كما تتميز بدعم كامل للتمرير السريع، مع USB 2.0، وتقدم اثنين من اللوحات الجانبية المصممة لدعم المعصم وهي القابلة للانفصال عن لوحة المفاتيح.

وأكدت الشركة أن لوحة مفاتيح K95 RGB Platinum ستكون متاحة خلال الشهر الجاري، على أن تتوفر لوحة المفاتيح بلوني الأسود أو gunmetal، إلا أن الشركة لم تكشف عن سعرها.

إلى ذلك طرحت الشركة فأرة Scimitar Pro وهي أحد الإصدارات الجديدة من اكسسوارات Corsair، التي تأتي بتصميم يضم 12 من الأزرار، إلى ذاكرة للبروفيل مع مستشعر PMW3367 بحساسية DPI 16000، والذي طوّر بالتعاون مع شركة Pixart.

وذكرت Corsair في بيان لها، أن الفأرة يمكن أن تدعم اللاعبين في ضبط حساسية الفأرة DPI عبر أداة CUE في الفأرة، لدعم المستخدم بأعلى دقة وسرعة في النقر والتتبع، كما يمكن ضبط الفأرة من خلال أداة CUE لتقدم أداء وفقاً للسطح المستخدم للفارة.