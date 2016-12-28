«الشورى» يواجه تسرّب المواطنين من القطاع الخاص

تواصل – الرياض:

وجَّهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى انتقادات إلى صندوق التنمية البشرية، بسبب ارتفاع نسبة تسرب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ورأت اللجنة ضرورة إعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، بحسب “الحياة”.

ولاحظت اللجنة خلال درسها التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1436-1437هـ أنه على رغم جهود الصندوق وبرامجه المختلفة، ما تزال نسبة تسرب العاملين في القطاع الخاص بعد تعيينهم مرتفعة.

وطالبت اللجنة، صندوق التنمية البشرية بربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة، وتوطين القطاعات لشرائح المجتمع كافة في مختلف مناطق المملكة.

وأرجعت لجنة الموارد البشرية بالشورى، تقويم أداء الصندوق وربط مخرجاته مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين «الصندوق» و«الهيئة» لربط أداء الصندوق ومصروفاته بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.