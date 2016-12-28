«الإسكان»: نقل ملكية الأرض قبل أيام من استحقاق الدفع لا يعفي مالكها الأصلي

تواصل – الرياض:

قطعت وزارة الإسكان، الطريق أمام التحايل بنقل ملكية الأراضي وبيعها في الشهر الأخير من استحقاق الرسوم الصادرة بحقها، إذ يستحق دفع رسوم “الأراضي البيضاء” منذ صدور الفاتورة وحتى 12 شهراً ما لم تخرج الأرض من قائمة الأراضي المستحقة لدفع الرسوم بتطويرها.

وأوضح المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن بيع الأرض ونقل ملكيتها في الشهر الحادي عشر من صدور الفاتورة أو قبل أيام من استحقاقها للدفع لا يعفي صاحبها الأصلي من دفع الرسوم، وهو المطالب بالسداد وليس المالك الجديد للأرض.

واستبعد المديهيم أن يتم توفير قاعدة بيانات مفتوحة ومتاحة لمختلف الأراضي بما يمكن أي مشتر من الاطلاع على الأرض التي ينوي شراءها بحيث يعرف ما عليها من رسوم، مشيراً إلى أن الوزارة تحافظ على سرية البيانات وخصوصيتها، وأنها يمكن أن تعمل على توفير هذه القاعدة لأصحاب الأراضي أنفسهم.