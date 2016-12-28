تقرير أممي: إيران خرقت الاتفاق النووي بدعم حزب الله عسكريًا

تواصل – وكالات:

قال تقرير أممي إن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن، الأحد، قلقه من احتمال أن تكون إيران خرقت حظراً على السلاح، بتزويدها حزب الله اللبناني الشيعي بأسلحة وصواريخ.

ويشير التقرير الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمن في 18 يناير المقبل، إلى اتهام من فرنسا بأن شحنة من السلاح ضبطت في شمال المحيط الهندي في مارس كانت من إيران، ومن المحتمل أنها كانت في طريقها إلى الصومال أو اليمن.

ورُفعت معظم عقوبات الأمم المتحدة قبل عام بموجب اتفاق أبرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من برنامجها النووي، ولكن إيران مازالت تخضع لحظر على السلاح ولقيود أخرى ليست جزءاً بشكل فني من الاتفاق النووي.

يأتي ذلك قبل أسابيع فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، وكان ترامب هدد إما بإلغاء الاتفاق النووي أو السعي إلى اتفاق أفضل.