تبوك.. الشرطة تبحث عن ملثميْن اعتديا بالضرب على موظف جمرك (فيديو)

تواصل – تبوك:

أوضح المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، أن الجهات الأمنية لا تزال تبحث عن شخصين ملثمين اعتديا على أحد موظفيها في جمرك الدرة بمحافظة حقل مساء الجمعة.

وقال العيسى – وفقا لـ”الوطن” -: إن أحد موظفي جمرك الدرة بمحافظة حقل تعرض مساء الجمعة، للاعتداء بالضرب في مدينة حقل من قبل شخصين ملثمين، وأنه “ما زال البحث جارياً عن الفاعلين من قبل الجهات الأمنية”.

وكانت كاميرا فيديو محل تجاري قد سجلت توقف موظف الجمارك، وكانت سيارته في وضع التشغيل، وبعد خروجه من المحل توقفت سيارة من نوع جيب ونزل منها شخصان ملثمان، وانهالا بالضرب على الموظف، مما دعاه إلى العودة مرة أخرى إلى داخل المحل، فلحقه الملثمان وضرباه بالعصي قبل أن يلوذا بالفرار.

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