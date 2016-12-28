جدة.. اتهام مشرف بنك بتسهيل تحويل 2.5 مليون ريال للخارج

تواصل – جدة:

يواجه مشرف فرع أحد البنوك في جدة، وسكرتيره تهمة مساعدة عمالة أجنبية من الجنسيتين التركية والهندية على تحويل أموال مشبوهة إلى خارج المملكة تقدر بـ 2.5 مليون ريال لا يُعرف مصدرها وتدخل تحت طائلة غسل الأموال.

وقال مصدر: إن موظفين في البنك شاهدوا مشرف الفرع المتورط يستقبل الأتراك في مكتبه ويجتمع معهم من وقت إلى آخر، حيث قال أثناء تحقيق الجهات المختصة معه أنه على معرفة بهم منذ فترة طويلة، بحسب “الوطن”.

وبيّن المصدر أن المشرف قال: إنّ نحو 500 ألف ريال، والتي قام الأتراك بتحويلها في المرة الأولى من دخل تجارة لتركيين في المملكة، وأن سبب مجيئهم إلى الفرع لأن لديهم تأشيرة زائر ولا يستطيعون التحويل نظاماً، وأنه لا يعرف أسماءهم بالتحديد أو عناوينهم في المملكة، وأنه فقط قدّم لهم خدمة لمعرفة سابقة سطحية بهم.

ولفت المصدر إلى أن سكرتير المشرف على فرع البنك أكد أنه يتواصل مع مدير الفرع لأداء مهامه الوظيفية عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمصرف البنك، مبيناً أن التعاميم تصدر عن الإدارة العليا عبر برنامج”بوابتي” الخاص بالتعاميم وتصل لكل موظف عن طريق اليوزر الخاص به.

وأفاد المصدر أن نوع الإيميلات المرسلة له من متابعة حضور وانصراف وإجازات ومتابعة مبيعات، لافتاً إلى أن آخر رسالة تمّ إرسالها من المشرف عبارة عن إيميل مرفق به قصاصة ورقية من إحدى الصحف المحلية متعلّقة بضبط 65 متهماً في 42 قضية تتعلق بغسل أموال، وعنوان الرسالة “الحذر الحذر اللهم إني بلغت”، وكتب تحذيراً للموظفين لكي لا يقعوا في مثل هذا الجرم.

من ناحيته، أكّد موظف يعمل سكرتيراً لمشرف الفرع خلال استجوابه أنه قبل 8 أشهر شاهد داخل مكتب المشرف هؤلاء الأتراك.

من جهته، أكد مدير الفروع أثناء استجوابه أنه خلال زيارته للبنك الذي يقع في جنوب جدة وكان وقت أذان الظهر، وأثناء دخوله من الباب الخلفي للبنك شاهد مجموعة هنود لدى المشرف المتهم، يقومون بترتيب المبالغ المالية، وحينما شاهده المشرف أخذ يرفع صوته بتوبيخ الموظفين الذين سمحوا بدخول الهنود لمكتبه ووصفهم بالمزعجين.