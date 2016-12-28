«العمل» تلغي شرط «السعودة» في المزارع الموبوءة

تواصل – الرياض:

استحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نشاطاً جديداً بمسمى «المزارع الموبوءة» أو المصابة بـ«سوسة النخيل الحمراء»، سمحت فيه لملاك تلك المزارع بتسجيل العمالة الخاصة بالنشاط في برنامج “نطاقات” دون سعودة.

ووجه وكيل إحدى إمارات المناطق تعميما للمحافظات والمراكز المرتبطة بها، إضافة للأمانة وفرع وزارة العمل والغرفة التجارية للمنطقة التابعة لها، لإبلاغ كل من لهم علاقة بهذا المجال بالقرار المستحدث، بحسب “عكاظ”.

ووصف متحدث الوزارة خالد أبا الخيل، النشاط المستحدث بـ«الصغير»، لافتاً إلى أنّ الدخول إليه يتم بموافقة وإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، خاصةً أن هذا النشاط قُنّن لفترة زمنية محدّدة لمعالجة مرض سوسة النخيل.

وكانت سوسة النخيل قد أصابت العديد من مزارع النخيل في السنوات الـ 7 الأخيرة بشكل كبير، ويتمحور ضررها الاقتصادي عند إصابتها النخلة بفقد محصولها نهائيا خلال الموسم، إضافة إلى إزالتها، وحينما تزرع فسيلة جديدة مكانها، تحتاج إلى سنوات عِدّة لنموها ووصولها إلى بداية سن الإثمار.