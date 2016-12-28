«التعليم»: لم نُحدّد موعد التقديم لحركة النقل الخارجي

تواصل – الرياض:

قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: إنّ الوزارة لم تُحدّد موعد التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مبيناً أن شؤون المعلمين تواصل تحديث بيانات المعلمين والمعلمات.

وفي سياق مختلف، ذكر العصيمي أن حسابه الرسمي على “تويتر”، لا يزال موقوفاً، وأنه على اتصال مع شركة “تويتر” للكشف عن مخترق الحساب وتحديد ثغرات الاختراق رغم توثيقه رسمياً.

وتوقع إعادة الحساب في وقت قريب، مؤكدا أن حسابه متاح لجميع المغردين للتعليق على ما ينشر وطرح الأسئلة والاستفسارات دون حجب أي مغرّد، بحسب “عكاظ”.