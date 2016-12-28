جدة.. إطلاق سراح رجل أعمال ومنعه من السفر عامين في قضية «مساهمات المرعى»

تواصل ـ الرياض:

قرّرت المحكمة الجزائية في جدة، إطلاق سراح رجل أعمال معروف مسجون منذ 7 أعوام في قضية «مساهمات المرعى».

وتستكمل المحكمة في الأيام القادمة الإجراءات النظامية لإطلاق سراح رجل الأعمال المدان بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات دون رصيد.

واشترطت المحكمة على رجل الأعمال قبل إطلاقه تقديم كفالة، مُشددة عليه وتعهده بإنهاء الحقوق الخاصة، مع منعه من السفر عامين، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأكد ضحايا مساهمات المرعى أنهم يطالبون المتهم بنحو 150 مليون ريال، وحصل بعضهم على أحكام سابقة تلزمه بدفع مبالغ طبقا لقرارات منظورة أمام محكمة التنفيذ.