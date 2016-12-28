مصدر: التسجيل في «حساب المواطن» غير إلزامي

تواصل – الرياض:

قال مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن التسجيل في برنامج حساب المواطن غير إلزامي، ومن لا يريدون صرف مبالغ الدعم فلا يجبرون على ذلك.

وأضاف المصدر إن البرنامج لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، وإنما المعيار الأساسي للحصول على الدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة.

وأِشار إلى أنه يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يقدر عددهم 830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد، الذين سيمنحون دعما يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى.

وأوضح أن الفئة الثانية ستحصل على دعم حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم.