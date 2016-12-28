السجن والغرامة للمُحرضين عبر مواقع التواصل

تواصل – الرياض:

قال المستشار القانوني أحمد المحيميد: إنّ نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة حدّد عقوبة السجن عام ونصف وغرامة مليون ريال، للمحرضين والمحرضات عبر برنامج “الواتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متداولي تلك الرسائل التحريضية والمزورة.

وأبان المحيميد، أن تلك الرسائل التحريضية والقرارات الملكية المزوّرة التي تعمل على تأليب الرأي العام تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي شبيهة باختراق المواقع الإلكترونية، والتشهير، والابتزاز، وتسريب الخطابات السرية ونشرها، والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي او المنتديات والمدونات وغيره، بالغرامة والسجن بحسب الجريمة.

وأشار إلى ان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحدد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، والتعامل معها، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي او شبكة الانترنت باستخدام الحاسب الالي او الجوال دون تحديد لمسمى الشبكة او الموقع، بحسب “الرياض”.

وبيّن المحيمد أن العقوبة تشمل الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه بفعل، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخل لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.