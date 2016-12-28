مواطن يعثر على أشياء غريبة في حقيبة خادمته.. والهيئة توجهه (صور)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نصحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مواطناً بالتواصل مع وحدة مكافحة السحر بالهيئة بعد استفساره عن أشياء غريبة وجدها مع خادمته المسيحية في حقيبتها.

وقال المواطن في سؤال وجهه إلى حساب الهيئة الرسمي على ‘‘تويتر‘‘ مرفقاً صور الأشياء التي عثر عليها ‘‘هذي حصلتها مع خدامتنا الجديدة ولا أدري وش هي، الخادمة مسيحية، مع العلم أنها حاطتها في جيب الشنطة يعني غير مخيفة‘‘.

وأجاب حساب الهيئة على المواطن، قائلاً: ‘‘نرجو التواصل مع وحدة مكافحة السحر على رقم 0114908888، تحويلة رقم: 2175 خلال الفترة الصباحية، أو مركز الاتصال الموحد 1909‘‘.