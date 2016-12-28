انتحار 15 جندياً صهيونيا خلال العام الماضي

تواصل – وكالات:

كشف جيش الاحتلال الصهيوني، أمس الأحد، عن مقتل 41 جندياً صهيونياً خلال العام الماضي في حوادث مختلفة من بينها 15 حادثة انتحار.

وقال جيش الاحتلال في احصائية: “إن الانتحار يعد سبب الوفيات الرئيسي في الجيش، مشيرة إلى أن 15 جنديا انتحروا العام الماضي، وهو ذات عدد الجنود الذين انتحروا في عامي 2014 و2015″، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأضاف: أن الجنود قتلوا في سلسلة حوادث منها عسكرية إثر هجمات نفذها فلسطينيون، وآخرون قتلوا في تدريبات، ومنهم في حوادث سير، مشيراً إلى أن العدد زاد عن العام الذي سبقه، إذ وصل في 2015 إلى 36 جندياً فقط.