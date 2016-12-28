10 نصائح لتجنب مشاكل الصدر والحساسية في الشتاء

تواصل – وكالات:

أوصى الدكتور محمود عبدالمجيد مدير مستشفى الصدر سابقاً بمصر، بتوخي الحذر من برودة الجو القارس خلال هذه الأيام، وحذر مرضى الحساسية من الخروج في البرد إلا للضرورة القصوى.

وقال عبدالمجيد: ‘‘إن مرضى الحساسية من كبار السن وأطفال المدارس وأصحاب الأمراض المزمنة، قد يتعرضون لفشل في التنفس قد يتطلب التواجد في الرعاية المركزة؛ لذا يجب عليهم توخي الحذر هذه الأيام خاصة مع تقلبات الجو‘‘.

ونصح، أطفال المدارس بارتداء الملابس الثقيلة، والإفطار الجيد لتقوية المناعة، وشرب الماء قبل الخروج لتوازن درجة حرارة الجسم؛ خوفاً من تطور الإصابة بالبرد وتحوله لنزلة شعبية أو التهاب رئوي.

وقدم أستاذ الأمراض الصدرية، بعض النصائح لتجنب مشاكل البرد وتشمل الآتي:

1.ضرورة تهوية المنزل.

تجنب تغطية رأس الأطفال؛ تجنباً لإصابة الطفل بالبرد حال وقوعه.

3.عند الخروج من المنزل وضع منديل على الفم.

4.على المريض المكوث في المنزل حتى لا ينقل العدوى لغيره.

5.تجنب السعال أو العطس دون وضع منديل على الفم.

الحرص على تناول الخضروات، والفاكهة، والبروتين، وشوربة العدس. تجنب الدفاية في المنزل؛ لأنها تساعد على جعل درجة حرارة البيت غير متوازنة فتنخفض مناعة الجسم. الحرص على تناول الثلاث وجبات بشكل صحي.

9.تجنب البصق على الأرض؛ لأنه من العادات السيئة التي تصيب بنزلة شعبية؛ لانتشار الميكروب في الجو.