أمانة الشرقية: إجراءات نظامية بحق مقاول النظافة في «حفر الباطن»

تواصل ـ حفر الباطن:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في بلدية محافظة حفر الباطن عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها لرفع مستوى النظافة في المحافظة، فيما طبقت عدداً من الإجراءات بحق مقاول النظافة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الأمانة ممثلة في بلدية حفر الباطن قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المقاول المسؤول عن النظافة في المحافظة.

وأضاف: “وجهت له عدداً من الإنذارات بسبب سوء وتدني النظافة، وعقدت معه العديد من الاجتماعات؛ لحثه على رفع مستوى النظافة، وطالبته بسرعة توفير وإصلاح المعدات والآليات المتعطلة، وضرورة الاستمرارية في صيانة أي معدة أو آلية فور تعطلها بحسب العقد المبرم، وسرعة صرف رواتب العمال والمشرفين والسائقين بانتظام وبشكل شهري دون تأخير”.

وتابع الصفيان: أن البلدية شرعت في تطبيق عدد من الإجراءات النظامية بحقه تضمنت حسميات مالية عند إعداد وصرف مستخلصات مشروع النظافة.

وأوضح: أن بلدية حفر الباطن عملت أيضاً على تأهيل عدة شركات نظافة لنقل النفايات التجارية من المحال التجارية إلى المرمى العام، بعد الاتفاق مع أصحاب المحال التجارية، وأصحاب شركات النظافة لرفع ونقل النفايات التجارية.