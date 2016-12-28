 بعد عامين.. أمريكا تعيد نشر 300 جندي من «المارينز» بهلمند الأفغانية | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد عامين.. أمريكا تعيد نشر 300 جندي من «المارينز» بهلمند الأفغانية

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بعد عامين.. أمريكا تعيد نشر 300 جندي من «المارينز» بهلمند الأفغانية

تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الأمريكي، أن 300 من قوات المارينز، سينتشرون ابتداء من الربيع في ولاية هلمند جنوب غربي أفغانستان، بعد ان غادروها من قبل.

كانت قوات المارينز قد غادرت الولاية، المعروفة بإنتاج الأفيون، في 2014، فيما كان حلف شمال الأطلسي يسحب قواته، لإفساح المجال أمام القوات الأفغانية لبسط الأمن، والتصدي لحركة طالبان بحسب ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

وكانت إدارة أوباما تأمل بسحب قواتها من البلاد، مع ترك ألف جندي في كابول، لكنها اضطرت بعد ثلاث سنوات للاحتفاظ بنحو 8400 جندي هناك، وإعادة المارينز إلى هلمند.

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