 حصان بالبرازيل يذرف الدموع حزناً على موت صاحبه | صحيفة تواصل الالكترونية

حصان بالبرازيل يذرف الدموع حزناً على موت صاحبه

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حصان بالبرازيل يذرف الدموع حزناً على موت صاحبه

تواصل ـ وكالات:

تفاجأ المشيِّعون لجنازة أحد الأشخاص في البرازيل، بحصانه يذرف الدموع، ويحني رأسه على النعش؛ حزناً على صاحبه الفقيد.

وبحسب التفاصيل والصور التي نشرتها جريدة ‘‘مترو‘‘ البريطانية، فإن الحصان يُدعى ‘‘سيرينو‘‘، أما صاحبه وصديق عمره المُتوفى فهو شاب يُدعى ‘‘واجنر دي ليما فيجواردو‘‘ فقد وافته المنية عن عُمر يناهز 34 عاماً فقط، وشيع جثمانه يوم الثالث من يناير الحالي في مدينة باريبا في البرازيل.

وأثبت الحصان بحسب ما نشر، أنه يفهم ما الذي يجري، وأنه في غاية الحزن، حيث ألقى برأسه على النعش وبكى مودعاً صاحبه وسط حالة من الذهول بين الحاضرين.

وقال أحد أصدقاء العائلة ممن حضروا الجنازة: ‘‘إنه أمر لا يُصدق أن تشاهد سلوك الحصان، لو لم أكن هناك لما صدقت كيف تصرف‘‘.

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